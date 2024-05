Den Auftakt machte ein Stadtrundgang durch Lörrach, die Heimatbasis der Gäste. Im Schulzentrum folgten dann Kennenlernspiele, Teambuilding und Sprachkurse, welche die Jugendlichen beider Nationen spielerisch vereinten. Besonders der Sportunterricht mit Parcours, Tanz und Tischtennis kamen super an.

Die Lage des Schulzentrums nahe der Grenze ermöglichte spannende Ausflüge: Zu Fuß ging es über die Dreiländerbrücke nach Frankreich oder mit der Bahn ins malerische Luzern. Auch der Trip nach Freiburg mit Münsterbesuch und Marktbummel begeisterte. Ein Höhepunkt sei neben dem Besuch des Rheinfalls in Schaffhausen sicherlich der Besuch im Tinguely-Museum in Basel gewesen. In der Schulkantine kamen die Gäste in den Genuss des schwäbischen Klassikers Maultaschen, die Erinnerungen an die heimischen Piroggen weckten. Die Qualität der Speisen beeindruckte und wurde durchweg gelobt, heißt es in einer Mitteilung der Schule.