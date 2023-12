Efringen-Kirchen: Schüler zeigen, was sie lernen

Intensive Vorbereitung

Zum Besuchstag hatten die Realschüler intensive Vorbereitungen getroffen, um sich von der besten – und spannendsten – Seite zu zeigen. Die Schüler moderierten in ihrem jeweiligen Bereich, darunter Naturwissenschaften, Sprachen, Nähwerkstatt und Weihnachtsbäckerei, Schulsanitäter, Informatik, Berufsorientierung sowie Technik. Sie zeigten nicht nur ihre Lernerfolge, sondern auch den riesigen Spaß und den berechtigten Stolz, den sie durch den Lernstoff erlangt hatten. Im Bau Eins präsentierten sich in den Kellerräumen die Fachbereiche Alltagskultur, Ernährung und Soziales. In der Nähwerkstatt demonstrierten Schülerinnen an der Nähmaschinen das „Upcycling“ von Kleidungsstücken. Daneben duftete im Backofen verführerisch Weihnachtsgebäck. Im Musiksaal präsentierte sich die Schulband mit einem Konzert der beiden jungen Sängerinnen Emma und Julia, die Songs für die Gitarre selbst schreiben. Die Piano-Begleitung erfolgte durch den Neuntklässler Ben. Veranstaltungstechniker Fabian sorgte für beste Akustik. Die Fachbereichsleiterin Nadine Himmelsbach meinte: „Wir sind stolz auf unsere Schüler, da macht das Unterrichten besonderen Spaß“. Die Schüler würden sich oft über die Gelegenheit des geöffneten Musiksaals und die bereitgestellten Instrumente freuen, hierzu würden gerne auch die Unterrichtspausen benutzt.

Welt der Experimente

Im Technikraum wurden Fischgräten am Drei-D-Drucker als Schlüsselanhänger ausgedruckt, es wurde eine Glühbirne zum Leuchten gebracht und Spielzeug-Kreisel wurden hergestellt.