Im vergangenen Jahr konnte man in Egringen das erste Mal eine Bundesliga-Meisterschaft ausrichten, erklärte Götzmann, und zwar in der Disziplin Luftpistole. Der Schützenmeister berichtete weiter, man strebe für die Zukunft den Wiederaufstieg der ersten Mannschaft im Luftgewehrschießen in die Verbandsliga Südbaden an.

Schriftführerin Anneliese Hemmer zeigte die Termine des vergangenen Vereinsjahres auf, wie dem Osterschießen und dem Grümpelschießen, bei dem das Blasrohrschießen als neue Disziplin in Egringen vorgestellt wurde. Außerdem, so Hemmer, hätten die Aktiven an mehreren Meisterschaften teilgenommen.