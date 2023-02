Ein Fehler beim Abbiegen auf der Bundesstraße 3 hat am Dienstag einen Unfall mit zwei Schwerverletzten zur Folge gehabt. Laut Polizeibericht befuhr ein 64-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 14.35 Uhr die B 3 von Eimeldingen kommend und bog an einer Kreuzung nach links in Richtung Kirchen ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende 80-jährige Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Außer dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort.