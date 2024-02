Heinz Breininger, den neuen Dirigenten des Gesangverein „Rhenus“ Efringen-Kirchen, konnte der Vorsitzende Günter Kaufmann im Rahmen der Generalversammlung begrüßen. Breininger werde den Gesangverein ab sofort musikalisch leiten, so Kaufmann. In seiner kurzen Ansprache betonte Heinz Breininger, dass er sich in den Reihen des Chores schon von Anfang an wohlgefühlt habe.