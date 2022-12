Efringen-Kirchen Sechstklässler glänzen beim Vorlesen

Zudem wird die Lesetechnik – gute und deutliche Aussprache, sinngemäße Betonung und angemessenes Lesetempo – beurteilt. Die Jury setzte sich aus Bürgermeister Philip Schmid, Schulleiter Timo Pilz und der Lehrerin Irina Jug zusammen.

Alle Vorlesenden machten ihre Sache hervorragend, schreibt Juliane Blum von der Mediathek in einer Mitteilung. Zur Siegerin wurde Noemi Lang gekrönt, da sie durch sehr gute Betonung und eine lebendige Vermittlung ihres Textes aus „Wieke und Ken“ von Karin Koch überzeugte. Sie wird das Schulzentrum Efringen-Kirchen im Frühjahr 2023 beim Kreisentscheid in Lörrach vertreten. Der Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen zählt mit 600 000 Teilnehmenden an 7000 Schulen zu den größten bundesweiten Schulwettbewerben.

Efringen-Kirchen. Als Vorbereitung auf den Vorlesewettbewerb hatte Deutschlehrerin Sabine Czerwinski-Biskup einen Sprechpraxis-Workshop mit Dozentin Franziska Trischler und 14 Studenten der Pädagogischen Hochschule Freiburg organisiert. Haltung, Blick, Stimme: Wer sein Publikum fesseln will, muss viel üben. Sind Körper und Stimme aufgewärmt, müssen Atmung und Artikulation geschult werden. Eine klare Aussprache sowie ein Vortrag mit starker Stimme machen das Zuhören zum Vergnügen. Das Spiel mit Tempo, Lautstärke, Sprachmelodie sowie Pausen an den richtigen Stellen steigern die Spannung und füllen Figuren mit Leben, heißt es in einer Mitteilung des Schulzentrums.