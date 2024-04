Insgesamt sechs Mal im Jahr bieten die evangelische und die katholische Kirche zusammen mit dem „Seniorenclub Istein und Huttingen“ einen Seniorennachmittag an. „Wir sind ein Team von sieben Frauen und werden dabei von unseren Männern unterstützt“, erzählt Herta Scherer, die für das Team spricht. Am Klavier sorgte im Gregoriushaus in Istein am Donnerstag Andreas Wessels für Musik und Lieder zum Mitsingen. Pfarrer Alexander Stavnichuk setzte geistliche Impulse. „Heute bin ich Gast, früher habe ich hier geholfen“, erzählt Ingrid Wechlin, die immer gerne zum Seniorennachmittag kommt.