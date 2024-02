Efringen-Kirchen: Spenden schaffen Arbeit vor Ort

Positive Veränderungen

Unzählige Male sei er in Rumänien gewesen. Das erste Mal im Jahr 1991. Zwischenzeitlich fahre er in jedem Jahr im November hin. Wer einmal vor Ort gewesen sei, der wisse, wie es dort zugehe, erklärt Fingerle. Daher sollte jedes der 25 Vereinsmitglieder einmal nach Rumänien fahren. Allerdings, in all den Jahren habe es in den beiden Orten durch die konstante Hilfe positive Veränderungen gegeben.

Ging es am Anfang einzig darum, die Not zu lindern, könne jetzt ausgewählt werden. Das verändere den Blick auf die Wertigkeit der Spenden. Mit Geldspenden aus der Region wird die Hilfsaktion für Rumänien finanziert. Zudem gibt es im schweizerischen Rheinfelden, in Singen, Maulburg und in Hohentengen weitere Sammelstellen.

Weitere Infos über die Arbeit des Vereins Regio Rumänienhilfe unter www.romhelp.org