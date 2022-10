Efringen-Kirchen Sportvereine stellen sich vor

Sponsorenlauf fiel wegen Regen aus

Ein kleiner Trost für alle Beteiligten, die sich intensiv auf den Lauf und das zugehörige Rahmenprogram vorbereitet hatten, jedoch wohl vergaßen, bei Petrus ein gutes Wort einzulegen, so eine Mitteilung des Schulzentrums. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so wird es für den Sponsorenlauf schon bald einen Ersatztermin geben.

Bewegungsmangel macht krank, mahnte kürzlich die Weltgesundheitsorganisation WHO. Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen, Demenz – fast 500 Millionen Menschen weltweit dürften bis 2030 diese und andere Krankheiten bekommen, berichtet die WHO in ihrem „Global Status Report on Physical Activity 2022“. Ein besonders beunruhigendes Bild zeichnete die WHO vom Verhalten der Jugendlichen hierzulande. Genau hier will das Schulzentrum Efringen-Kirchen gegensteuern und mit gutem Beispiel vorangehen.