Efringen-Kirchen: Stetig steigende Einsatzzahlen

Der Kommandant erläuterte auch die Entwicklung der Alarmierung sowie der Einsatzzahlen und die Bildung einer Tagesalarmgruppe, in den letzten fünfzig Jahren. Die Erwartungshaltung der Bevölkerung an die Feuerwehr habe sich in diesem Zeitraum gewandelt, so Haberstroh, dazu komme der immer dichter werdende Verkehr, steigende Bevölkerungszahlen und der Klimawandel, was sich alles in höheren Einsatzzahlen niederschlage. Ein immer größer werdendes Gebiet sei die Technische Hilfeleistung, die mittlerweile Hilfe jeder Art umfasse, besonders herausfordernd seien dabei die Straßen auf denen es regelmäßig zu Unfällen kommt, die das Eingreifen der Wehren erfordere. Auch die Zahl der Unwettereinsätze sei massiv gestiegen, was Haberstroh der Statistik entnommen hatte, auf Gemeindegebiet sei dies vor Allem nach Starkregenereignissen der Fall gewesen.

Als weiterer wichtiger Punkt in der Geschichte der Wehr nannte Haberstroh den Bau des Katzenbergtunnels. In der Bauphase sei die Gesamtwehr Efringen-Kirchen zwischen 2004 und 2012 die einzige rein ehrenamtliche Tunnelfeuerwehr Deutschlands gewesen. Im Jahre 2013 sei dann die „First Responder Gruppe“ aus der Tunnelwehr hervorgegangen, berichtete Haberstroh weiter. Rückgebaut sei das ehemalige Sanitätshauptdepot der Bundeswehr in den Jahren 2017 bis 2021 worden, auch bei diesem Ereignis habe die Feuerwehr den Brandschutz während der Arbeiten unter Tage sichergestellt.

Spektakuläre Einsätze waren in der Vergangenheit ein Traktor der im Jahre 2004 auf die Gleise der Rheintalbahn fiel und einen ICE entgleisen ließ, sowie die Großbrände in Maugenhard, Istein und Efringen und die vier Brände beim lokalen Recyclingunternehmen.