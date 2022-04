Efringen-Kirchen Stets einsatzbereit geblieben

Weitere Berichte hörte man von den Ressortleitern: Felix Kammerer berichtete über die Aktivitäten der Altersmannschaft, Katharina Aldag verlas die Berichte des Gerätewarts und der Atemschutzwerkstatt und Rechner Lars Abel listete die Zahlen der Kameradschaftskasse auf. Die Arbeit der First Responder erläuterte Manuel Osswald, die der Jugendfeuerwehr Sören Zwieg. Über die Ausbildung berichtete Stefan Krause und über Funk und Elektro Fabian Lang.

Einsätze 2021

Konstant hoch sei mit 78 die Anzahl an Hilfeleistungseinsätzen gewesen, so Haberstroh. 25 Brände, davon ein Großbrand, hätten gezeigt, dass die einstige Kernaufgabe weiterhin einen hohen Stellenwert habe. Die Anzahl an First-Responder-Einsätzen lag bei 37 Ernstfällen, insgesamt seien 18 Menschen aus einer Notlage gerettet worden.

Der Kommandant ging in seinen Ausführungen näher auf einige relevante Ernstfälle ein und erwähnte die Unwettereinsätze im Juli, bei der die Wehr Überlandhilfe im Kandertal geleistet habe, sowie zwei Einsätze, bei der Personen bei den Isteiner Schwellen von steigendem Wasser eingeschlossen worden waren. Haberstroh detaillierte in seinem Bericht außerdem den Großbrand in Istein am 13. November und einen schweren Unfall auf der Autobahn, bei dem zwei eingeklemmte Personen aus einem Fahrzeug befreit werden mussten.

Ausbildung

Im Zeitraum von 2019 bis 2021 absolvierten 24 Kameraden die Truppmann Teil 1 Ausbildung, außerdem wurden 39 Sprechfunker, acht Atemschutzgeräteträger und zwei Truppführer ausgebildet.

Beförderungen

Der anwesende Kreisbrandmeister Uwe Häubner und Kommandant Haberstroh konnten im Rahmen der Versammlung Manuel Osswald zum Brandmeister und Tobias Grässlin zum Löschmeister befördern.

Haberstroh freute sich, insgesamt 29 neue Einsatzkräfte begrüßen zu können, die in den vergangenen drei Jahren zum Einsatz in der Wehr verpflichtet werden konnten. Dem gegenüber standen zwölf Mitglieder, welche in die Altersmannschaft gewechselt seien.

Ehrungen

Für seinen langjährigen und vielfältigen Einsatz in der Wehr erhielt der stellvertretende Gesamtkommandant Markus Gütlin das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, das Reiner Jacob vom Kreisfeuerwehrverband Lörrach überreichte. Des Weiteren konnte Jacob die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands in Silber an Markus Aberer für seine Leistungen in der Feuerwehr verleihen.

Kreisbrandmeister Uwe Häubner ehrte die Kameraden Tobias Asal, Matthias Beutemann, Felix Meyer, Christian Viertel und Gregor Walter für 15 Jahre Dienst in der Wehr.