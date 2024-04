Efringen-Kirchen: „System kollabiert leise“

Rund 500 Kinder würden im Alter bis zu sechs Jahren in Efringen-Kirchen leben. In den sechs Kindergärten in der Reblandgemeinde würden 20 Kinder zwischen einem und drei Jahren sowie 370 Kinder zwischen dem dritten Lebensjahr und dem Schuleintritt betreut. Da der Kindergarten in Blansingen derzeit geschlossen sei, stünden noch 342 Plätze für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung, erklärte Fischer. Derzeit würden 53 Kinder in der Tagespflege und umliegenden Gemeinden betreut, davon seien 47 Kinder unter drei Jahren, zwei Kinder im Kindergartenalter und vier Kinder im Grundschulalter.

Zehn Plätze Puffer

Im Kindergarten in Huttingen seien noch zehn Plätze frei. Dies sei ein guter Puffer für Kinder, die noch nicht angemeldet seien oder erst noch in die Gemeinde ziehen würden, meinte Fischer.