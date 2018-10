Efringen-Kirchen Tempo 30 gilt nun für alle Autofahrer

Egringen. Gleiches Tempo für Auswärtige und Einheimische: Die Beschilderung auf der B3-Umleitungsstrecke in Egringen wird nachgebessert. Wie der Fachbereich Straßen des Landratsamts mitteilt, wurde die Verkehrsanordnung zwischenzeitlich überarbeitet, so dass bis gestern die Beschilderung ergänzt wurde, „um eine eindeutige Verkehrssituation vor Ort zu schaffen“. Auf der gesamten Durchgangsstraße gilt dann für alle Verkehrsteilnehmer eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30.

Die bisherige Beschilderung sei nicht insoweit eindeutig gewesen, räumt das Landratsamt ein. Heißt: An den Ortseingangsschildern standen Tempo 30-Schilder, nicht aber nach den Einmündungen im Ort. So galt die schärfere Temporeduzierung nur für Auswärtige, nicht für die Dorfbewohner. Strafzettel wurden aber nicht verteilt, da die Höchstgrenze von 30 und 50 gleichzeitig galten. Diese kuriose Situation sollte gestern Abend sogar in einem SWR-Bericht aufgegriffen werden.

Von Seiten des Landratsamts heißt es nun: „Das Tempolimit dient dem Lärmschutz der Anwohner, die wegen des vermehrten Verkehrsaufkommens durch den Umleitungsverkehr einer erhöhten Lärmbelastung ausgesetzt sind.“ Wie berichtet, ist die B3 zwischen dem Ortsausgang Welmlingen und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen/ Egringen seit dem 4. Oktober bis voraussichtlich 16. November in mehreren Abschnitten voll gesperrt.

Im Zeitplan: „Die Baumaßnahme läuft planmäßig“, heißt es. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg saniert die Straßenbaubehörde die Fahrbahndecke auf Grund von Unebenheiten, Rissen und Verdrückungen. Der vorhandene Asphalt muss hierfür auf einer Länge von fünf Kilometern abgefräst und ersetzt werden.