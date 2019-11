Efringen-Kirchen „Traube“ Blansingen auf Erfolgskurs

Gleichzeitig hat der Gault & Millau Brian Wawryk als „junges Talent“ eingestuft und schreibt, dass sich „unser Guide besonders für die Nachwuchsförderung stark macht und aufstrebende, junge Köche einem breiten Publikum näher bringen will“. Wie zwölf andere junge Köche in Deutschland wird der gebürtige Kanadier als ein solches Jungtalent ausgezeichnet.

„Der 32-jährige Wawryk wurde in dieser Testsaison erstmals Küchenchef und hat das Zeug dazu, das kulinarische Deutschland zu bereichern“, schreibt der „Gault & Millau“. Und begründet die 16 Punkte und die zwei Kochmützen, die für „hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“ stehen, unter anderem so: „Die beiden Traube-Gastgeber bieten große Gourmandise, wozu sie das Know-how in besten Adressen in Europa erwarben. Die Einrichtung ist so hochklassig wie die Homepage. Vor allem aber – und das ist das entscheidende – überzeugt die Küche. Der Küchenchef setzt auf regionale Produkte in einer Küche, deren Leitmotive Natur, Jahreszeit und Aromen-Alchemie sind.“

Des Weiteren lobt der Gault & Millau diverse Gerichte des goutierten Menüs und schreibt abschließend: „Der kompetente Service von Daniela Hasse komplettiert das Vergnügen in einer der spannendsten Neueröffnungen des Jahres.“

Freude über unerwartete Auszeichnung

Daniela Hasse und Brian Wawryk betonen, dass sie sich sehr über die unerwartete Auszeichnung freuen, bestätigte sie die jungen „Traube“-Gastgeber doch in ihrer Philosophie, den Geschmack und die Qualität der Produkte klar im Fokus zu haben. „Genauso wie in der Küche etwas Besonderes kreiert wird, müssen auch die verarbeiteten Lebensmittel etwas Besonderes sein“, sagt der „Traube“-Küchenchef. „Die guten Noten im Gault & Millau motivieren uns dazu, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, sagt Daniela Hasse.

Übrigens: Aus dem Landkreis Lörrach sind im aktuellen Gault & Millau nur vier Gaststätten erwähnt. Genauso wie die „Traube“ hat das Sterne-Restaurant „Eckert“ in Grenzach-Wyhlen 16 Punkte. 14 spricht der Gault & Millau der „Villa Feer“ in Lörrach und 13 dem Restaurant „Dreikönig,“ ebenfalls in Lörrach, zu.