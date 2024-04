Efringen-Kirchen: Traum vom eigenen Circus erfüllt

Seither ist das Brüderpaar zusammen und betreibt den Circus. Mischa, 33 Jahre, und Jasmin, 31 Jahre, haben die Kinder Alessandro, zwölf Jahre, und Marylou, vier Jahre. Dennis und Cathrin sind 35 und 31 Jahre alt und haben die Kinder James, Taylor, Destiny und Lionel, die elf, neun, sieben und vier Jahre als sind. Sie alle treten in der Manege auf. „Die Kinder müssen nicht auftreten, sie werden nicht gezwungen“, sagt Cathrin, die zum Beispiel mit ihrem Mann an den Strapaten, Schlingen mit denen es unter die Kuppel hinauf geht, arbeitet.

Sie alle hätten dies freiwillig gelernt. Cathrin hat als kleines Kind schon an ihrer Beweglichkeit gearbeitet und tritt sonst als Schlangenmensch auf. „Das Programm braucht Abwechslung, deshalb ist dies in diesem Jahr nicht zu sehen.“ Die Kinder trainieren von klein auf mit. Marylou ist als Vierjährige oft ganz ungeduldig und zupft in der Manege an der Hand von Dennis, wenn sie noch etwas weiteres zeigen möchte. Sie ist bereits sehr beweglich.

Entbehrungen gewohnt

Über die Circusschule Hessen haben die Kinder eine feste Lehrerin, die sie begleitet und unterrichtet. Diese meldet den Nachwuchs in der Schule vor Ort an. Cathrin selbst hat keinen Schulabschluss. „Die Grundlagen reichen für das Circusleben“, sagt Cathrin. Wer dies nicht möchte, der wird bis zum Schulabschluss gefördert. Die 31-Jährige liebt es, morgens in die freie Natur treten zu können. „In Wohnungen halte ich es nur zwei bis vier Stunden aus.“ Dieses Leben halte sicherlich Entbehrungen bereit, doch kenne man es nicht anders. Seit einem Monat stehe ein reparierter Lastwagen in der Werkstatt. Es werde gespart, um ihn auszulösen. Dennoch: Immer wieder vor einem anderen Publikum zu spielen, dies sei etwas Besonderes.