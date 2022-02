Efringen-Kirchen TuS startet mit neuen Gesichtern in die Saison

Doch der Reihe nach: Schon im frühen Herbst vorigen Jahres kommunizierte der TuS Efringen-Kirchen den Wechsel von Bezirksliga-Trainer Dennis Weiß in den Nachwuchsbereich bei Oberligist FV Lörrach-Brombach. Der 30-jährige Erzieher habe, so loben die TuS-Verantwortlichen, in den fünfeinhalb Jahren seiner Tätigkeit beim TuS Akzente gesetzt. Highlight in der Zeit seit Sommer 2016, als Weiß von seiner ersten Trainerstation beim Nachbarn FC Huttingen ins Hölzele wechselte, war der Gewinn des Hochrhein-Bezirkspokals 2018. Weiß habe die jungen Spieler an die Aufgaben im Aktivbereich herangeführt und so die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt, sagt Sütterlin. Die Freude ist groß, dass man nun einen renommierten neuen Coach nebst Co-Trainer verpflichten konnte.

Der 51-jährige Patrick Rösch, ein gebürtiger Zürcher, der im elsässischen Niffer lebt, arbeitet seit Jahresbeginn mit dem TuS-Bezirksliga-Kader. Co-Trainer Christian Götze war zuletzt als Spielertrainer beim SV Istein tätig. Hinzu kommen mit Günter Wenk und Renato Brun zwei erfahrene Betreuer, und mit Kai Krebs auch ein Torwarttrainer.