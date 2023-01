Efringen-Kirchen Unmut über Haushalt

Von Beatrice Ehrlich

Kleinkems. „Über den Kernhaushalt der Gemeinde waren wir uns nicht ganz einig“, berichtete Ortsvorsteher Jörg Kratz im Nachgang zur Sitzung. Anders als er selbst, würden einige Ortschaftsräte ein Missverhältnis wahrnehmen zwischen dem, was Kleinkems zum Gemeindehaushalt beiträgt – genannt wurden Baugrundstücke, aber auch der Bau des gerade entstehenden Hotels im Ort – und dem, was es herausbekommt. So wurde im aktuellen Haushaltsentwurf aus Kleinkems kein einziger Posten aufgenommen, nicht einmal, wie in anderen Jahren üblich, die 10 000 Euro für kleine Verbesserungen am Rathaus.