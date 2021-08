Efringen-Kirchen Verein stellt wichtige Weichen

Trotz oder gerade wegen Corona habe, so Schörlin, viel „im Hintergrund“ gearbeitet werden können. So hat die Projektgruppe „TuSZwanzig25“ die Zeit genutzt, um ein neues Vereinslogo zu kreieren. Nach mehr als 100 Jahren Wappenlogo habe sich der TuS entschieden, das Vereinslogo der Zeit anzupassen, so Thorsten Sütterlin und Stefan Hilpüsch. Entstanden sei es in einer „digitalen Malstunde“. Nüchtern aber schwungvoll bietet es neben dem stilisierten Vereinsnamen die Möglichkeit durch einen zusätzlichen Aufdruck, die Träger des Trikots als zu einer bestimmten Abteilung oder einem Bereich zugehörig auszuweisen. Wichtig sei ein hoher Wiedererkennungswert gewesen. Es sei „einfach und schlicht“, enthalte jedoch alles, was drin sein müsse. Die Mitglieder des Projekts konnten die neuen dunkelblauen Trikots mit weißem Aufdruck (es gibt sie auch in Weiß mit blauem Aufdruck) dann auch schon am eigenen Leib vorführen.