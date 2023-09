Efringen-Kirchen Verkehrs-Chaos in der Gutenau

Was sagt der Ausschuss?

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Montag meldete sich nun Joachim Wechlin unter dem Punkt „Anfragen und Anmerkungen der Gemeinderäte“ zu Wort und berichtete, dass es nach einem Fahrzeugbrand auf der A 5 Anfang September, als Autos von der Autobahn abgeleitet wurden, nicht nur in Binzen,. Eimeldingen und Weil am Rhein, sondern auch in Efringen-Kirchen in der engen Straße Gutenau zu einem Verkehrschaos gekommen sei.