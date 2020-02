Efringen-Kirchen Viele neue Ehrenmitglieder ernannt

Nach acht Jahren gab Manuela Strutz ihr Amt als Kassiererin ab. Ihren Bericht verlas Dietmar Kunzelmann. Trotz hoher Verbindlichkeiten durch den Bau des Kunstrasenplatzes und die Erneuerung des Bodens in der Allianz-Halle habe der Verein ein finanzielles Polster.

Zu den sportlichen Belangen im zurückliegenden Jahr äußerten sich die Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen.

Fußball (Fabian Elsner)

Die vergangene Saison beschloss die erste Mannschaft der Herren mit dem neunten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft stand zum Saisonende auf dem sechsten Platz. In der aktuellen Saison fanden elf neue Spieler den Weg zum Verein. Derzeit steht die erste Mannschaft in der Kreisliga B auf dem dritten Platz, während die zweite Mannschaft in der Kreisliga C den siebten Tabellenplatz belegt. Damit stünden die Mannschaften „voll im Soll“, meinte Elsner. Trainer ist Christian Götze, Co-Trainer Manuel Diodene und Torwarttrainer ist Gabriel Vujic. Als Betreuer sind Christian Haude und Andreas Lenz im Einsatz.

Turnen (Klaus Geiger)

Beim Turnen unterschied Geiger zwischen „allgemeinem und wettkampforientiertem Turnen“. Die allgemeinen Turngruppen sind das von Susi Brändlin geleitete Eltern-und-Kind-Turnen, das Vorschulturnen (Susi Brändlin), die Mädchen der ersten bis dritten Klasse (Katrin Schemel und Tanja Wietzel), die gemischte Gruppe ab der vierten Klasse (Petra Bollinger und Karin Kiffe), und die Mädchen ab der vierten Klasse (Tabea Hugenschmidt). Für die Jungs der ersten bis dritten Klasse gibt es noch kein Angebot im allgemeinen Turnen.

Im wettkampforientierten Turnen konnte Geiger von großem Zulauf bei den ganz jungen Mädchen berichten. Die erste Mannschaft wurde Sieger der Südstaffel der Badischen Bezirksliga. Die Nachwuchsturnerinnen in der dritten Mannschaft gewannen in der Gauliga überlegen in ihrer Altersklasse.

Bei den Jungs sind die älteren Turner wegen Schule, Studium und Beruf aus dem Wettkampfturnen ausgestiegen. Mit Jungen im Alter von fünf und sechs Jahren wird nun ein Neuaufbau begonnen.

In der Allianzhalle wurde die Schnitzelgrube gereinigt und der abgenutzte Hallenboden durch einen neuen ersetzt, der sich, wie Geiger betonte, sehr positiv auf die Leistungen der Turner und Turnerinnen auswirke.

Jugendfußball (Vanessa Wölk)

Im Jugendbereich verfügt der Verein über eine G- und eine F-Jugend. Das Kapitel E-Jugend sei aufgrund von Spielerabgängen nicht von Dauer gewesen, bedauerte Wölk. Der Großteil der Mannschaft kam als Gastspieler beim TuS Efringen-Kirchen unter. Die zwei Spieler im B-Jugend-Alter spielen als Gastspieler beim TuS Binzen.

Damenfußball (Ingo Schmid)

Die erste Mannschaft errang in der Saison 2018/19 in der Bezirksliga West die Meisterschaft. Zurzeit steht sie auf dem achten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft belegte den letzten Platz. Schmid bedauerte die zu dünne Spielerdecke. Es sei schade, wenn man zwar den Aufstieg schaffe, die Mannschaft jedoch aus Gründen wie bei den Turnern auseinanderfalle. „Es dürfen auch gerne Ältere bei uns mitspielen“, warb Schmid.

Tennis (Susi Brändlin)

Brändlin begrüßte den Mitgliederzuwachs durch einige Fußballer samt Ehefrauen. Die Aktiv-Herren nahmen wieder an den Turnieren der SG Bellingen teil. Nach Reparaturen im Tennis-Hüsli steht nun auch eine solche am Tennis-Netz an. Die Instandhaltungskosten des Platzes seien durch die Beiträge gedeckt, sagte Brändlin.

Ortsvorsteherin Daniela Britsche fungierte als Wahlleiterin. In ihren Ämtern bestätigt wurden Dietmar Kunzelmann (zweiter Vorsitzender), Michael Müller (Schriftführer), Klaus Geiger (Abteilungsleiter Turnen), Susi Brändlin (Abteilungsleiterin Tennis), Patrick Kurzbach (Sportlicher Leiter Fußball), Manuel Brkic (dritter Festausschuss). Bestätigt wurde auch Jugendleiterin Vanessa Wölk (bereits auf der Hauptversammlung der Jugendabteilung gewählt).

Neu in ihre Ämter gewählt wurden Ingo Schmid (dritter Schriftführer, bisher unbesetzt), Daniel Palmert (Kassierer für Manuela Strutz), René Kiefer (zweiter Kassierer für Daniel Palmert). Das Team Öffentlichkeitsarbeit bilden Peter Bühler, Andreas Huser, Dietmar Kunzelmann, Alwin Martin und Michael Müller.

Ehrungen

Steffen Lucaßen ernannte gleich neun Mitglieder „in Anerkennung ihrer langjährigen Mitgliedschaft und in Würdigung ihrer Verdienste um den Verein“ zu Ehrenmitgliedern. Lucaßen bedauerte, auf der Versammlung lediglich vier Mitgliedern die Urkunden überreichen zu können. Susanne Brändlin erhielt die Ehrung für 20 Jahre aktiven Sport im Verein. Derzeit leitet sie die Tennissparte und engagiert sich im Kinderturnen.

Neben Brändlin wurden ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ernannt Armin Katzenstein, Walter „Joe“ Krebs, Elsa Martin, Martin Oswald, Klaus Romeike, Ursula Windmüller, Bernd Zimmermann und Thomas Zimmermann.