Efringen-Kirchen: Von Sizilien bis an die Copacabana

Ungewöhnliche Klänge

Wer den Europa-Park betritt, hört als erstes die Europa-Park-Suite. Das war Anlass für den Einstieg in den stimmungsvollen Abend. Das Musikstück vermittelte mal heitere, dann wieder spektakuläre Momente, eben so, wie es der Besucher des Parks erlebt. „Evolution“ vom Urknall bis hin zur Entstehung der Erde und deren Besiedelung durch die Menschen – mit dieser ganz besonderen Musik setzten die Musiker einen hervorragenden Akzent. Eine ungewöhnliche, jedoch beeindruckende Musik fesselte die Zuhörer: Töne, die sich zum Knall verbinden, das Brodeln von Lava, das Plätschern von Wasser und der Gesang der ersten Menschen.

Anschließend wurden die Besucher in die sizilianische Stadt Syracus entführt. Schöne, leichte und beschwingte Klänge, eben Dolce Vita, dann wieder voller Temperament spiegelte die Musik die reiche Kultur und Schönheit dieser italienischen Stadt wider. Die Eröffnungskomposition des Basel Tattoo in Concert 2012 in Luzern begann mit einem leisen Summen, es folgte Klatschen und schließlich, begleitet von Trommeln und den Blasinstrumenten, der sich steigernde Gesang.