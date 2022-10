Efringen-Kirchen Vorbereitungen für den Blackout

Von Beatrice Ehrlich

Efringen-Kirchen. Im Falle eines längeren Stromausfalls – länger bedeutet hier mehr als 72 Stunden – könne es schnell um Leben und Tod gehen, betonte der Bürgermeister in seiner Mitteilung in der Ratssitzung. Als Beispiele dafür nannte er Menschen, die in Aufzügen steckenbleiben oder Patienten, die auf eine Dialyse angewiesen sind. Deshalb habe man in Absprache mit dem Landkreis ein Notfall-Konzept erarbeitet. Da bei einem Stromausfall auch die Kommunikation über Festnetztelefonie und Handy relativ schnell zusammenbreche, seien Notfalltreffpunkte an den Feuerwehrgerätehäusern der Teilorte und an der Mehrzweckhalle im Ortszentrum vereinbart worden, um den Menschen eine Anlaufstelle anbieten zu können, so Schmid. Die Planung erfolgt zusammen mit den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen und die Ortsverwaltungen sind in die Planung eingebunden.