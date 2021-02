Efringen-Kirchen Vorfreude auf das Kennenlernen

Der Beginn ihrer Pfarrtätigkeit fällt aufgrund der Corona-Krise in eine herausfordernde Zeit, in welcher der eigentlich so wichtige Kontakt zu den Menschen stark eingeschränkt ist. Für Johanna Pähler ist es vor diesem Hintergrund besonders wichtig, dass die Gottesdienste vor Ort wieder stattfinden können, wenn auch mit weniger Teilnehmern.

Kontakte zu knüpfen, ist ihr wichtig

Es werde voraussichtlich etwas länger dauern, die Gemeindemitglieder kennenzulernen. Denn auch der zwanglose Austausch – beispielsweise im Anschluss an die Gottesdienste – sei aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Trotzdem ist sich Johanna Pähler sicher, dass sie den Zugang zu den Efringen-Kirchenern schnell finden wird. „Ich bin sehr zuversichtlich, was das angeht.“

Mit Blick auf ihre künftige Tätigkeit will sie einen ihrer Schwerpunkte auf die Gottesdienste legen. „Sie sind mir sehr wichtig.“ Darüber hinaus werde es gerade zu Beginn auch darum gehen, erst einmal zuzuhören und herauszufinden, was für die Menschen in der Gemeinde von besonderer Bedeutung ist. Je nachdem, was sich dabei ergebe, könne sie dann weitere Schwerpunkte setzten, erklärt die 32-Jährige.

Der Umzug nach Efringen-Kirchen in die Dienstwohnung im Pfarrhaus wird voraussichtlich in der zweiten März-Woche abgeschlossen sein. „Ich freue mich schon auf die große Küche“, sagt Johanna Pähler lachend. Denn das Kochen gehört neben dem Lesen zu ihren Lieblingstätigkeiten. „Wobei – eigentlich esse ich sogar noch lieber, als ich koche“, schmunzelt sie.

Vom Ort Efringen-Kirchen hat sich die künftige Pfarrerin indes bereits ein Bild gemacht. „Es ist fast wie ein Urlaubsgebiet“, resümiert sie. Um ihr den Einstieg in ihre Tätigkeit als Pfarrerin zu erleichtern, sei sie zudem im Austausch mit Steffen Mahler. Der bisherige Pfarrer habe ihr noch einiges mit auf den Weg geben können. Nun freut sich Johanna Pähler ihre Stelle als Pfarrerin in Efringen-Kirchen zum 1. März zu beginnen.