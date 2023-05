Am Altrhein und hier insbesondere an den zugänglichen Stellen, wie zum Beispiel den Isteiner Schwellen, ist am Mittwoch, 31. Mai, mit einem höheren Wasserstand zu rechnen. Grund sind Arbeiten im Bereich des Stauwehrs in Kembs, die den Einsatz von Tauchern erforderlich machen. Deswegen werden Wassermengen ausnahmsweise über den Altrhein umgeleitet. Es handelt sich hierbei um einen zusätzlichen Abfluss von etwa 200 bis 300 m³/s. Die Bevölkerung wird daher zu besonderer Vorsicht an diesem Tag am Altrhein aufgerufen.