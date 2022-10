Enorme Besucherscharen hat der Blansinger Herbsthock der Landfrauen am Sonntag angezogen. Die Vorsitzende Gerhilde Holderied strahlte mit der Oktobersonne um die Wette, denn bis aus dem Wiesental und vom Hochrhein hatten sich die Gäste in Blansingen eingefunden und vor der Wolferhalle bei Flammkuchen, Kürbissuppe, Waie und Wurst Platz genommen. Schon früh wurden zusätzliche Biergarnituren auf gestellt, das begehrte Kesselfleisch war schon am frühen Nachmittag restlos aufgegessen. In der Halle hatte am Vormittag die Markgräfler Weinprinzessin Franziska Hofmann mit Holderried die Veranstaltung eröffnet und dabei an die Tradition herbstlicher Erntedankfeste der Bauern und Winzer im Markgräflerland erinnert. Vor rund 20 Jahren hatten die Landfrauen das Zwiebelewaiefest vom Jugendzentrums-Team übernommen und es später mit dem Winzerfest des sich auflösenden Gesangvereins vereint. Für die 39 Landfrauen war die Organisation wie immer ein Großeinsatz. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Foto: Ralph Lacher