Efringen-Kirchen: Weihnachtskonvoi fährt wieder

Route startet in Kleinkems

Die Route startet dieses Jahr um 16.45 Uhr in Kleinkems. Ab 17.05 Uhr ist der Konvoi in Istein, ab 17.25 Uhr in Efringen-Kirchen, ab 17.50 Uhr in Huttingen und ab 18.10 Uhr in Blansingen. Danach geht es nach Welmlingen, wo der Konvoi ab 18.45 Uhr zu sehen ist. In Wintersweiler ist er ab 19.05 Uhr, in Mappach ab 19.25 Uhr und in Maugenhard ab 19.45 Uhr. Der Konvoi endet in Egringen, wo er ab 20.05 Uhr zu sehen ist.

Die Route des Weihnachtskonvois:

Kleinkems:

Aufstellung an der Rheinstraße, Rathausstraße, Dammstraße, Im Eselgrien, Alte Weinstraße, Rheinstraße

Istein:

Neue Straße vom Vereinsheim, Im Wörth, Dichleweg, Stockfeld, Dichleweg, Im Mühlegrund, Basler Weg, Neue Straße

Efringen-Kirchen:

Isteiner Straße bis Apotheke, Zum Ochsenkopf, Am Feuerbach, Isteiner Straße Richtung Egringen, Friedrich-Rottra-Straße, Bromen, Auf der Pfalz, Basler Straße, Hauptstraße, Bahnhofstraße Richtung B3, Beim Breitenstein, Im Lettenacker, Beim Breitenstein Richtung WG, B3

Huttingen:

Am Tischligweg, Im Hohlengarten, Am Sattel, Birkenweg, Klotzenstraße Richtung Sportheim, Römerstraße Richtung Friedhof, Lindenstraße, Vogelsang, Klotzenstraße

Blansingen:

Römerstraße bis Denkmal, Alemannenstraße, Schlimbachstraße, Gänsmattenweg, Wanhödener Straße, Im Grändel, Alemannenstraße, Burgunderstraße, Wolferweg, Burgunderstraße, Kirchhofweg; Pause bei Kirche

Welmlingen:

Blauenblick, Alte Lanstraße, Steingasse, Alte Landstraße, Freiburger Straße, Haselstraße, Mühlenweg

Wintersweiler:

Talstraße, Im Wiesengrund, Dorfstraße, In den Käfmatten, Am Neubrunnen, Dorfstraße, Wannerweg, Hintere Dorfstraße, Talstraße, Dorfstraße, Am Alten Weg

Mappach:

Alte Poststraße, Maugenharder Weg, Dürriweg, Obere Straße, Alte Poststraße, Dürriweg, Dorfmatten, Maugenharder Weg, Alte Poststraße

Maugenhard

Egringen:

Kanderner Straße, Hemmergasse, Feuerbachstraße, Fischingerstraße, Brühlstraße, Kanderner Straße, Schopferergasse, Feuerbachstraße, Fischingerstraße, Brühlstraße, Kandener Straße Richtung Efringen