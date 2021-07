Efringen-Kirchen Weitere Impftermine für alle ab 14 Jahren in Efringen-Kirchen

Das ehrenamtlich engagierte Impfteam Efringen-Kirchen hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Schulzentrum alle ab dem Jahrgang 2007 und älter zum Impfen mit Biontech/Pfizer aufgerufen. Die Schülerinnen und Schüler haben somit zum Ende der Schulferien den vollen Impfschutz, heißt es in einer Mitteilung. Die Impftermine sind am Donnerstag, 29. Juli, ab 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus sowie am Freitag, 30. Juli, ebenfalls ab 14.30 Uhr. Die Zweitimpfung erfolgt am Donnerstag, 26. August, beziehungsweise am Freitag, 27. August.