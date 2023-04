Drei der Musiker wohnen in Weil am Rhein und haben vor Jahresfrist die Organisation der Konzerte in Blansingen gemeinsam mit der ebenfalls in Weil am Rhein wohnenden Barockoboistin und Flötistin Astrid Knöchlein übernommen.

Wechsel in der Besetzung und neuer Name

Der Blockflötist Tonio Paßlick war bereits bei dem Vorgänger-Trio „Musica Antiqua Basel“ über drei Jahrzehnte lang regelmäßig am 1. Mai in Blansingen aktiv und moderierte die Programme. Nach dem Ausscheiden des Cellisten und Ensemble-Gründers Fridolin Uhlenhut schlossen sich Paßlick und der Cembalist Dieter Lämmlin mit Barbara (Viola da Gamba) und Christian Leitherer (Chalumeau, Blockflöte) zusammen unter dem neuen Namen „Willa Musica“.