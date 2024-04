Efringen-Kirchen: Willi Dreher ist verstorben

Seine Metzgerlehre absolvierte Dreher in der Metzgerei Schlumberger in Lörrach. „Er hatte immer nur sonntags frei“, erinnert sich seine Tochter Heidi Dreher an Erzählungen ihres Vaters. Als Sportbegeisterter war er ein guter Leichtathlet und Schwimmer. Seine Leistungen als Sportschütze seien allerdings bestechend gewesen, erklärt die 60-Jährige. Die Schützen aus Ihringen am Kaiserstuhl holten ihn in ihr Team und besorgten ihm einen Arbeitsplatz. So war es auch in Rheinfelden. Dort trainierte er mit dem Lörracher Karl Wenk. Dreher und Wenk, der mehrfache Europa- und Weltmeister sowie Olympiateilnehmer, hätten „nahezu auf Augenhöhe“ geschossen, erklärt Heidi Dreher.