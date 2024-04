Der Badische Landweinmarkt fand zum zweitem Mal in und auf dem Areal der „Alten Schule“ in Efringen-Kirchen statt. „Das Einzige, was wir nicht im Griff haben, ist das Wetter“, sagte Initiator Hanspeter Ziereisen. Dieses war kühl und regnerisch, was aber in den Zelten und im Gebäude kein Schaden war. Den zahlreichen Winzern, die insgesamt 261 Weine anstellten, konnte die Wetterlage nur recht sein, ist diese doch eine Wohltat für die Reben.