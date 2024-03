Efringen-Kirchen: Zeitplan steht noch nicht

Das Ingenieurbüro dwd Ingenieur in Wehr-Brennet hat bereits einen Ingenieurvertragsentwuf ausgearbeitet. Dieser enthält folgende Leistungen: die Aufdimensionierung des Mischwasserkanals mit Sanierung der Hausanschlussleitungen bei Bedarf, des weiteren den Austausch und die Erneuerung der Wasserleitung, die Sanierung der Fahrbahndecke, die Prüfung des Unterbaus, die Ergänzung des Gehwegs, die Ausbildung von Radfahrstreifen und geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen.

Wer was machen wird, wird man laut Auskunft von Bauamtsleiter Ulrich Weiß frühestens in zwei Monaten erfahren. Auch der Energieversorger wurde bereits über die anstehenden Arbeiten informiert. Ob dieser ebenfalls entlang der Straße tätig werde, sei Entscheidung des Energieversorgers und nicht der Gemeinde, stellte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller fest. Wie sie ergänzte, sei es natürlich im Interesse der Gemeinde, sämtliche Arbeiten in einem Zug erledigen zu lassen, damit die Basler Straße nach ihrer Sanierung für lange Zeit nicht mehr aufgerissen werden müsse.