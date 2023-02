Efringen-Kirchen Zieefägge entern Efringen-Kirchen

Die 1990 gegründete Guggenmusik, in der neben Efringen-Kirchenern auch Musiker aus dem ganzen Umland aktiv sind, hatte 1991 ihren ersten Auftritt an Fasnacht und wird folglich im kommenden Jahr ihr närrisches Jubiläum feiern. Bis dahin kann man die 35 Musiker noch bei diversen Umzügen und Auftritten in ihrem bisherigen Häs bewundern, berichtet Zieefägge-Sprecher Marvin Aberer. Beim Jubiläumsguggenball in der Mehrzweckhalle am 2. Dezember werden sich die „Zieefägge“ dann in neuer Aufmachung zeigen, über die bis dahin aber noch der Mantel des Schweigens gebreitet wird, wie Aberer schmunzelnd anmerkt. Nach einer schwachen Phase in der Coronazeit habe die Guggenmusik jetzt wieder viele neue junge Leute ab 16 Jahren finden können, freut sich der Guggenchef.

In der Guggenmusik kann auch spielen, wenn man vorher kein Instrument erlernt hat. Das Repertoire – zur Zeit zwölf Lieder, jedes Jahr kommen zwei neue hinzu – wird bei den Proben immer montagabends gemeinsam einstudiert. Über die Stücke wird auf Vorschlag von Musikchef Christian Hein demokratisch entschieden.