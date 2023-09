Efringen-Kirchen Ziel: Interkommunales Gewerbegebiet

Das Gebiet ist relativ groß, und doch ist es erst der dritte Plan für die Regio in 50 Jahren. Das gesamte Gebiet liegt an der Landesgrenze zur Schweiz. „Der Regionalplan liegt an der Schnittstelle zu dem, was das Land an Planungen und Bauleitplanungen und räumlicher Entwicklung macht“, erklärte Direktor des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee, Sebastian Wilske, in der Sitzung: „Wir übersetzen die Inhalte der Landesplanung und richten uns an Kommunen und die kommunale Planung.“