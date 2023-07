Efringen-Kirchen Zirkus, Nachhaltigkeit und Dominos

Im Schulzentrum stoße die anschließende öffentliche Präsentation der Projekte auf großes Interesse. So auch am vergangenen Freitagnachmittag, als viele Neugierige den Weg ins Schulzentrum fanden, um die Projekte zu bestaunen. In diesem Jahr wurden gut 30 Projekte aus unterschiedlichen Bereichen auf die Beine gestellt, heißt es. Erstmals wurden die Projekte der Kinder der Klassenstufen eins und zwei in der Grundschule in Istein vorgestellt.

Drei Tage gearbeitet

Drei Tage lang, von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche, wurde mit viel Begeisterung und Engagement gearbeitet. Die Schüler übten Theaterstücke und Tänze ein, pflanzten Kräuter, ließen ihre Kreativität mit Pinsel und Farbe sprechen und brachten allerlei technisches Gerät zum Einsatz. Die Bandbreite der Projekte sei gewohnt vielfältig und die Projektpräsentation einmal mehr ein voller Erfolg gewesen: farbenfroh und informativ. Das jüdische Leben in Efringen-Kirchen wurde dabei ebenso thematisiert wie das Programmieren mit Scratch oder das Fotografieren mit dem iPad. Doch auch die Natur und Umwelt kamen nicht zu kurz: Die Schüler erforschten den Wald und ergründeten die Bedeutung von Bienen, Käfern und Schmetterlingen für die Natur, teilt das Schulzentrum mit. Mit der Herstellung und dem Verkauf nachhaltiger Produkte zum Schutz des Regenwalds wurden rund 350 Euro eingenommen, die an die Tropenwaldstiftung OroVerde gespendet werden.