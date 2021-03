Efringen-Kirchen Zusammenarbeiten ist angesagt

Von Ingmar Lorenz

Efringen-Kichen. Die in Welmlingen wohnende Kreisrätin Marion-Caspers merkt (SPD) brachte das Thema zur Sprache. Sie betonte die negativen Konsequenzen der Auseinandersetzung, welche die Situation für alle Beteiligten nach sich gezogen habe. Es müsse aktuell darum gehen, schnell und unbürokratisch zu impfen, das Gegenteil sei am Wochenende passiert. Zwar sei zu begrüßen, dass schließlich doch noch ein beträchtlicher Teil der Senioren in Efringen-Kirchen einen Impftermin im Kreisimpfzentrum in Lörrach bekam, „aber es war eben nicht für alle möglich.“ Das Resultat sei darüber hinaus, dass 30 Ehrenamtliche stark gefrustet gewesen seien und gleichzeitig das Ansehen des Landkreises gelitten habe. „Sie haben eine schlechte Presse“, sagte Caspers-Merk in Richtung von Landrätin Marion Dammann. Der Kreis stehe in einem schlechten Licht dar. Positiv wertete ­Caspers-Merk die inzwischen stattgefundenen Gespräche und dass der Konflikt mit Gerhard Kienle offenbar beigelegt werden konnte. „Das sind gute Zeichen.“