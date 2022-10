Efringen-Kirchen Zwei selbstbewusste Kandidaten

Selbstdarstellung mit verschiedenen Nuancen

Philipp Schmid, der gemäß der Reihenfolge des Bewerbungseingangs als erster sprach, präsentierte sich als Teamplayer und erfahrener Verwalter. Mit seinen kraft Amtes erworbenen Einblicken in die kommunalen Verhältnisse und seiner Führungserfahrung stellte er sich als denjenigen dar, der die Gemeinde angesichts von Herausforderungen epochalen Ausmaßes – „den größten seit dem Zweiten Weltkrieg“ – mit sicherer Hand durch schwere Zeiten steuern könne.

Wie zu Beginn seiner Rede angekündigt, vermied er dabei das Wörtchen „Ich“ und rückte stattdessen sein Vorhaben in den Mittelpunkt, zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung „vernünftige Entscheidungen“ treffen und die Weichen für die Entwicklung der Gemeinde in den kommenden Jahren stellen zu wollen.

„Vernünftige Entscheidungen“

„Gehen Sie wählen, egal wer am Ende vorne liegt“, brach er am Ende seiner Rede eine Lanze für demokratische Beteiligung ganz allgemein. Dann bat er aber schlussendlich doch noch um die Stimmen der Anwesenden. „Ich liebe meinen Beruf und wäre glücklich, ihn weiter hier in Efringen-Kirchen ausüben zu können“.

Carolin Holzmüller ihrerseits konnte mit ihrem freundlichen, selbstbewussten Auftreten, lokalpolitischem Hintergrundwissen – in ihrem Heimatort Weingarten gehört sie seit vielen Jahren dem Gemeinderat an – und zugleich mit ihrer erstaunlich guten Kenntnis der Verhältnisse vor Ort punkten. Sie bewies Einfühlungsvermögen, etwa als sie auf die Zuhörerfrage nach einer besseren Integration Geflüchteter – auch aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landkreises – Zugewandtheit zusicherte, statt sich wie der Bürgermeister auf seine Nichtzuständigkeit zu berufen.

„Das Rathaus als Servicestelle“

„Als Bürgermeisterin muss das Wohl von Menschen, die sich in der Gemeinde aufhalten, und sei es nur vorübergehend, für mich genauso relevant sein“, stellte sie klar. Informiert zeigte sie sich bei den Themen Verkehr sowie beim Interessenausgleich zwischen der Ausweisung von Bauland – die sie befürwortet – und der Erhaltung hochwertiger Flächen für die Landwirtschaft – deren Bedeutung ihr ebenfalls bewusst ist. Das Rathaus als Servicestelle, die Bürger – „Sie“ – als eigentlicher Sinn und Zweck ihres Tuns: Holzmüller präsentierte sich empathisch und bürgernah.

Zurückhaltung beim Wahlausschuss

Komplett im Hintergrund hielt sich während der Fragerunde der Wahlausschuss, der diese Veranstaltung organisiert hatte. Sein Vorsitzender Karl Rühl, aber auch die anderen Mitglieder machten keinerlei Anstalten, in die Fragerunde einzugreifen, etwa durch Begrenzung der Redezeit oder die Festlegung einer bestimmten Reihenfolge bei der Beantwortung der Fragen. Philipp Schmid ergriff freimütig die Gelegenheit, bei den meisten Fragen als erster das Wort zu ergreifen.

Als prägender Eindruck bleibt am Ende des Abends dennoch der Respekt in Erinnerung, mit dem sich die beiden direkt nebeneinandersitzenden Kandidaten gegenseitig, aber auch die Zuschauer den Kandidaten entgegentraten.

Respektvoller Umgang miteinander

Die beiden Kontrahenten gingen sich nicht gegenseitig an. Allenfalls bei genauem Hinhören, gewissermaßen „zwischen den Zeilen“, konnte man Kritik am anderen in Form winziger Nadelstiche vernehmen. Die Anwesenden hörten genau zu, ließen sich aber während der Veranstaltung nicht in die Karten schauen.

Mit einer einzigen Ausnahme – Holzmüller gab ihrem Staunen darüber Ausdruck, dass im Gebiet „Schlöttle 3“ seit ihres dreimonatigen Praktikums bei den Markgräfler Winzern vor neun Jahren immer noch nicht gebaut wurde – wurden einzelne Aussagen der Kandidaten nicht beklatscht. Die Wahl bleibt spannend.