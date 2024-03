Efringen-Kirchen: Zwei Verletzte nach Unfall

Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten hat sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 6323 bei Efringen-Kirchen ereignet, wie die Polizei mitteilte. Eine 28-jährige Autofahrerin befuhr kurz vor 7 Uhr die Kreisstraße 6323 von der Kanderner Straße kommend in Richtung Bundesstraße 3, als sie auf Höhe der Einmündung der Straße „Britschen“ im Kurvenbereich nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten haben soll, heißt es in der Mitteilung. Sie geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin zusammen, die nicht mehr ausweichen konnte.