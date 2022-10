Efringen-Kirchen - Wohl weil er trotz nasser Fahrbahn zu schnell fuhr, ist ein in 52-Jähriger am Montag, gegen 00.20 Uhr, auf der Autobahn A 5 in Richtung Karlsruhe, Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg, ins Schleudern geraten, heißt es im Polizeibericht. Das Auto drehte sich auf der Autobahn zweimal um die eigene Achse, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinauf und kollidierte mit einer Schallschutzwand. Daraufhin überschlug er sich zweimal, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 80000 Euro, heißt es im Polizeibericht.