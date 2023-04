Um bei Starkregen Schlamm und Wasser aufzuhalten, ist die Betonstraße oberhalb der Hemmergasse an der Ortsausfahrt Egringen Richtung Kandern mit einer gekoppelten Betonpalisade gesperrt – aufgestellt in einem Umlenkungswinkel hin zur Auslaufzone. Da diese Straße aber gerne von der Bevölkerung genutzt wird, gibt es nun eine neue Kompromisslösung, für die sich der Ortschaftsrat Egringen in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen hat.