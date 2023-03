Eimeldingen Aufträge für Kindergarten vergeben

Der Gemeinderat Eimeldingen hat für die Vergabe einer Reihe von Arbeiten für den Neubau des Kindergartens St. Martin votiert. Die Beschlüsse fielen weitgehend einstimmig. Einzig bei der Vergabe der Planung der Außenanlagen an das Büro Schwarzwälder und Glier aus Eimeldingen – der auch die eigentliche Planung der Einrichtung obliegt – gab es zwei Nein-Stimmen (Elisabeth Azem, Martina Bleile) und eine Enthaltung (Birgit Pohl). Bleile hatte sich davor dafür ausgesprochen, für diese Planung noch ein weiteres Angebot eines Landschaftsplaners einzuholen. Es sei üblich, die Außengestaltung einem solchen anzuvertrauen. Wie die weiteren Planungsleistungen des Büros in Erweiterung zum Hauptvertrag in Höhe von rund 11 000 Euro wurden die Planungen für die Außenanlagen als Neuvertrag in Höhe von rund 55 000 Euro letztlich an das Büro Schwarzwälder und Glier vergeben.