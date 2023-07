Eimeldingen Badner Lied wird verlangt

Die angekündigte Zugabe sollte dann wie gewünscht kommen, zuvor indes kam die Britische Invasion in tonaler Gestalt einiger 60er Jahre-Hits. Vorneweg die „Kinks“ mit der knackigen Nummer „You really got me“. Das passte auch ein bisschen zum Job des jungen Chefs am Grill, der eine knusprige Wurst nach der anderen an den Mann brachte. Musikalisch gings mit den Walzerklängen des „Sommermärchens“ weiter. Dem schlossen sich „Beyond the Sea“, auch bekannt als „La Mer“ von Charmebolzen Charles Trenet an, sowie die nicht minder berühmte Gospel-Nummer „Just a closer walk with Thee“. Dann wechselte der Dirigent erneut zur Blasmusik, die auch nach der Pause zu Gehör kam – vermischt mit anderen Genres. Nicht von ungefähr gilt die böhmische Traditionsmusik als eine der Beliebtesten. Beim Platzkonzert gehe es laut Vereinschefin um Gemütlichkeit.