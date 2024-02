Eimeldingen: Eigenständigkeit erhalten

Es müsse weiterhin versucht werden die Feuerwehren des Vorderen Kandertal in ihrer Eigenständigkeit zu erhalten. Dieses Thema werde in den nächsten drei Jahren seine volle Aufmerksamkeit bekommen, erklärte der Kommandant, der ankündigte, dass seine letzte Amtszeit angebrochen sei. „Es kann nicht sein, was in letzter Zeit über Zusammenlegungen diskutiert wird.“ Denn durch solches verliert man Mitglieder und diese müssten dann durch hauptamtliche Kräfte ersetzt werden, die „ganz sicher die Kosten der Kommunen noch mehr belasten“. Diese wären nicht immer im Dienst seien für Flächenereignisse auch niemals ausreichen.

Insgesamt 60 Einsätze hatte die Feuerwehr im abgelaufenen Jahr zu bewältigen, so die Ausführungen des Kommandanten. Die neu gegründete First Responder Gruppe war im März einsatzbereit und hatte im vergangenen Jahr bereits elf Einsätze. Auch konnte man eine Absturzsicherungsgruppe im Vorderen Kandertal installieren. Drei Eimeldinger Kameraden unterstützen diese, die Gruppe befindet sich noch in der Einfindungsphase, erklärte der Kommandant. Ehrengarth berichtete auch über kameradschaftliche Ereignisse wie einem Grillabend, dem Dorffest, der Weihnachtsfeier und einer Feier der Alterswehr.