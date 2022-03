Eimeldingen Eimeldingen bekommt einen Kunstrasenplatz

"Darlehen soll Darlehen bleiben"

“Es ist gar nicht anders möglich, als dass die Gemeinde in Vorleistung geht“, meinte Gemeinderat Sven Herfort. Skepsis äußerte indessen Gemeinderätin Elisabeth Azem. „Die Darlehen müssen Darlehen bleiben“, betonte sie und plädierte dafür, in den entsprechenden Darlehensverträgen festzuhalten, was passieren soll, wenn der Verein den Zahlungen nicht nachkommen könne oder sich sogar auflösen sollte. Es müsse den Verantwortlichen klar sein, dass die Gemeinde die im Raum stehenden Summen nicht am Ende doch übernehmen könne. Zuvor hatte sie schon nachgefragt, ob es auch möglich sei, den Hartplatz künftig an andere Interessenten zu vermieten und so selbst Einnahmen zu erwirtschaften.

Dies sei aufgrund des eng getakteten Trainigsbetriebs nicht möglich, hieß es. Ein großer Kraftakt für die Gemeinde seien die beiden Darlehen, stellte Bürgermeister Oliver Friebolin abschließend klar. Mit der der Sanierung der Reblandhall und dem Neubau des Kindergartens Sankt Martin sei man bereits erhebliche finanzielle Verpflichtungen eingegangen. Die Darlehensverträge sollen dem Gemeinderat später noch zur Abstimmung vorgelegt werden.