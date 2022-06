Eimeldingen Eimeldingen startklar zum Stadtradeln

Danach können die Radler einfach die gefahrenen Kilometer online eintragen oder die dazu gehörige App (www.stadtradeln.de/app) nutzen. Radeln trägt bei zu einem guten Klima, fördert die Gesundheit und Lebensqualität, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Mitmachen können alle, die in Eimeldingen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Wer sich im Internet nicht so fit fühlt, bekommt Hilfe bei Cornelia Flury in der Gemeindeverwaltung unter Tel. 07621/5500998. Gerne können die gefahrenen Kilometer auch mit der Hand aufgeschrieben und per Brief oder per Mail an: gemeinde@eimeldingen.de zum Eintragen weitergeleitet werden. Weitere Infos zur Teilnahme finden sie auch unter: www.stadtradeln.de Die Gemeinde Eimeldingen würde sich sehr freuen, auch in diesem Jahr wieder viele „Eimeldinger“ motivieren zu können, das Auto stehen zu lassen und im Team für die Gesundheit und den Klimaschutz zu radeln.