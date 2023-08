Das 44. Dorffest in Eimeldingen findet von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September, rund um die Reblandhalle statt. Viele Einwohner und Mitglieder von Vereinen und Organisationen engagieren sich laut der Dorffestgemeinschaft. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr durch Bürgermeister Oliver Friebolin und mit Musik vom Musikverein Märkt – Ende ist um 2 Uhr. Auch am Samstag wird von 18 bis 2 Uhr gefeiert, Sonntag von 11.30 bis 24 Uhr. Gegen Hunger und Durst gibt es ein vielfältiges Essens- und Getränkeangebot, die Kaffeestube mit Kuchen, Torten, Panna Cotta und Eis sowie Bierbrunnen, Sektbrunnen, verschiedene alkoholische Mixgetränke, Bowle und alkoholfreie Getränke. Sonntag findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt statt, und um 13 Uhr spielt das Akkordeonorchester Fischingen auf. An allen Festtagen gibt es einen Bücherflohmarkt, ein Kinderprogramm, Glücksrad, Süßigkeitenstand, Tattoos und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr einen Spieleparcours auf der Festwiese.