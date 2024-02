Eimeldingen: IG Eimeldingen bietet Kurse zum Thema Bäume an

Zum ersten Termin am 9. März bekommen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ein Notizbuch, welches dann als Baumtagebuch geführt werden kann, heißt es in der Mitteilung. Falls Eltern an einer Teilnahme interessiert sind, können diese sich ebenfalls bei der IG melden.

Die IG Eimeldingen will die eigene Gemeinde weiterhin attraktiv gestalten, Veranstaltungen organisieren und Vereine unterstützen. Die IG initiiert und unterstützt Projekte in Eimeldingen, vor allem auch Themen im Zusammenhang mit der Natur. Veranstaltungen und Angebote, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Natur näherbringen, werden bei der IG unter dem Motto „NaturEi“ gebündelt. Darunter wird verstanden, dass man in der oder für die Natur „arbeitet“, ähnlich wie bei einer Schneiderei (man schneidert) oder Schreinerei (man schreinert). „NaturEi“ bedeutet aber auch „Natur Eimeldingen“.

Info

Termine:

9. März, Bäume und ihre Rinde; 27. April, Bäume und ihre Blätter; 9. August, Bäume und ihre Früchte; 19. Oktober, Bäume und ihr Herbstlaub.

Kontakt:

Herbert Leber 07621/69928 oder Hans-Jürgen Schmitt 07621/688878, E-Mail: igeimeldingen@gmx.de