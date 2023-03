Eimeldingen IG Eimeldingen zeigt sich großzügig

Nach dem Kassensturz am Jahresende stellte sich heraus, dass man eine schöne Summe übrig habe, erklärte IG-Sprecher Hans-Jürgen Schmitt. Ihm zur Seite standen Melanie Leber und Herbert Leber. Speziell die Beteiligung am letztjährigen Dorffest habe einiges in die Kasse gespült, hieß es. Schnell stand der Beschluss fest, dass der Überschuss gespendet werde. Die Leiterin der First Responder, Yvonne Ehrengarth, und Kommandant Torsten Ehrengarth dankten im Namen der schnellen Truppe, die sich seit Herbst 2022 im Aufbau befindet.

Rund 5000 Euro verschlinge die Ausrüstung, darunter Notfalltasche, Einsatzjacken, Schutzbrillen und ein kostspieliges AED-Gerät – Defibrillator genannt. Das kleine Gerät leiste wertvolle Hilfe bei der Reanimation und koste 2000 Euro, erläuterte Ehrengarth. Der Scheck der IG werde in diesen Topf wandern. Beide Gruppierungen, die IG wie die Ersthelfer, freuen sich über weitere Mitstreiter.