Eimeldingen: In Christians Zimmer schläft heute Ida

Aus Streich wurde Senn

Der Vater des Fußballtrainers ist Metzger. Walter Streich hatte in Eimeldingen eine Metzgerei. An deren Stelle ist heute die Landmetzgerei Senn. „Es ist schade, dass er aufhört“, sagte Firmeninhaber Mathias Senn. Die Sprüche und klaren Aussagen würden ihm künftig sicher fehlen. Streich habe seine Meinung klar vertreten und nach außen getragen. „Gut gefallen hat mir immer, dass er sich in seiner Muttersprache geäußert hat“, sagte Mathias Senn. Sein Vater Martin empfindet den 58-Jährigen als „sehr authentisch“. Zwei Mal sei Streich in den zurückliegenden Jahren in die Metzgerei gekommen und habe sich unter anderem das Dry-Aged-Center angesehen. Streich sei immer sehr interessiert gewesen. Beim Trinationalen Metzgertreffen am Mittwoch im SC-Stadion hoffe er Streich zu sehen. „In Streichs ehemaligem Kinderzimmer schläft heute meine Enkelin Ida“, sagte Senn. Ob aus der Dreijährigen einmal eine Profifußballerin und gar Trainerin wird, ist allerdings noch nicht abzusehen.