An Heiligabend werden aber die Kirchen in den drei Orten zur persönlichen stillen Besinnung geöffnet sein. In Märkt von 15.30 bis 17 Uhr, in Eimeldingen von 16 bis 18.30 Uhr und in Fischingen von 16.30 bis 18.30 Uhr. „Weitere Angebote finden Sie in einer Sonderausgabe des Gemeindebriefs, die vor Heiligabend in den Orten verteilt werden wird“, teilt die evangelische Kirche mit. Wer die Weihnachtspredigten ausgedruckt haben möchte, kann sich ans Pfarramt in Eimeldingen unter Tel. 07621/62584 wenden.