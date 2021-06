Eimeldingen Kuchen, Eis und Mittagstisch

Viel Erfahrung bringt die neue Pächterin in Sachen Gastronomie bereits mit. Denn in einem kleinen Ort in Brandenburg betrieb sie zunächst ein Eis-Café, später eine Bar. Seit vier Jahren wohnt sie nun in Lörrach. „Die Lebensqualität ist einfach höher“, erklärt sie, warum es sie von Brandenburg ins Dreiländereck gezogen hat. Schon vor geraumer Zeit habe sie vorgehabt, wieder in Sachen Gastronomie aktiv zu werden. „Es ist aber gar nicht so leicht, etwas Passendes zu finden“, erklärt Dölitzscher. Schließlich aber sei sie in Eimeldingen fündig geworden, freut sie sich.

Corona war und ist ein wichtiges Thema

Ein großes Thema war für sie in den vergangenen Monaten die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gastro-Branche. Denn bereits seit März war Dölitzscher im ehemaligen „Amalia’s Café“ eigentlich startklar. Allerdings ergab es vor dem Hintergrund der geltenden Regeln erst jetzt Sinn, das Café Rolina zu eröffnen. Und es bleibt eine zweischneidige Angelegenheit. Denn auf der einen Seite sei deutlich zu spüren, dass die Leute Lust darauf haben, das gastronomische Angebot zu nutzen. Auf der anderen Seite sei die weitere Pandemieentwicklung ein Stück weit unvorhersehbar. Dölitzscher aber gibt sich zuversichtlich: „Ich bin eine Kämpferin“, sagt sie.

Weitere Informationen: Das Café Rolina, Im Bruckacker 14, hat bis auf Weiteres von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.